فحض 17 ألف مواطن من كبار السن بالمبادرة الرئاسية بـ 29 مركز طبى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بجهود مكثفة ومتواصلة لفحص المواطنين بالمبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، بالمراكز الطبية بالمحافظة، حيث تم فحص 17055 مواطن حتى الآن من كبار السن والذين تخطوا 65 عاما، وذلك فى أقل من شهرين منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية فى أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً فى هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 29 مركز طبى موزع على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

كما أوضح وكيل الوزارة أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والإعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفى حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التى تستدعى تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.