عودة حركة القطارات بأبو قير بعد توقفها بسبب مصرع وإصابة آخر.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله عودة حركة قطارات أبوقير بالإسكندرية، والتى توقفت لمدة ساعة بسبب تصادم شخصين مما أدى الى مصرع أحدهما فى الحال ونقل الآخر إلى مستشفى الطلبة لتلقى العلاج اللازم، وذلك فى منطقة الادارة التعليمية بطوسون شرق الإسكندرية.

ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو أنفاق بطول 21 كم بداية 2022، وسوف يمتد المشروع من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، حيث تم إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب"، بالإضافة إلى إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط قبل تحويله إلى مترو على أن يتم إعادة إنشاؤها بما يتماشى مع مشروع تحويل الخط لمترو أنفاق.

وتم اعتماد مسار المترو يضم محطات (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

والمشروع يشمل تحديث البنية الأساسية لمسار خط سكة حديد أبو قير الحالي بالكامل من نظم إشارات واتصالات وتحكم وقضبان حديدية ومحطات، بجانب التعاقد على شراء قطارات مكيفة جديدة ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، حيث سيكون هذا الخط سطحى في أغلب قطاعاته بالإضافة إلى علوى أو نفقيا في مناطق التقاطعات المرورية.