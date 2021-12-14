عالم مناعة إيطالى: إلزامية اللقاح هى السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة

فاطمة شوقى

أعرب عالم مناعة والعضو في اللجنة العلمية التقنية سيرجو أبرينيانى عن الاقتناع بأن إلزامية اللقاح ضد كوفيد 19 هي "الإجراء الوحيد الذي يكفل التغلب على فيروس كورونا".

وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليوم الثلاثاء، عاد عالم المناعة الإيطالى ليكرر القول:" الفيروس يتحكم بنا، فهو يطيل أمد حالة الطوارئ هذه، أكثر مما يمكن للمرء أن يتخيله، فنحن من يطارده وليس العكس".

وأضاف أبرينياني أن "تمديد حالة الطوارئ، وهو موضوع يناقش هذه الأيام، قرار سياسي يقوم على حقائق"، أما عن فرض التلقيح، فقد قال: "إن كنا نريد السيطرة على مرض وبائي معدٍ ولدينا لقاح فعال بشكل جيد، فالقاعدة الذهبية هي إعطائه لجميع الأشخاص المعرضين للإصابة. لذلك فنحن نواجه ولأول مرة الحاجة لتحصين مليارات الأشخاص في وقت قصير".

وأضاف "إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل ألا يختفي فيروس كورونا الذي ينتقل عبر مسارات الجهاز التنفسي"، مبينا أن "أحدث المتغيرات (دلتا وأوميكرون) ينقلان العدوى بكل سهولة، ولا يمكن تجنبها. عند وجود مرض شديدة الانتشار كهذا، فإن عدم أخذ اللقاح من قبل الجميع يمثل رغبة بإيذاء النفس".

وأبدى الخبير" تأييداً كبيراً لتمديد إلزامية التطعيم التي تم تطبيقها بالفعل"، حيث رأى أن "التطعيم ضد كورونا واجب مدني واجتماعي"، وأن "بعض الفئات، نظراً للدور الهام الذي تؤديه في القطاع العام، لا يمكنها التهرب من التطعيم". واختتم مشدداً على أنه "لا يوجد أي مبرر بالنسبة للأطباء الذين يرفضون أخذ اللقاح.