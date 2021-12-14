طلاب جامعة كفر الشيخ: حضور لقاء الرئيس سيظل ذكرى خالدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع مجموعة من طلاب جامعة بنى سويف الذين حضروا لقاء الرئيس السيسى بجامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.

وأكد الطلاب على سعادتهم الكبيرة بحضور لقاء الرئيس مؤكدين أن حضور لقاء الرئيس ستظل ذكرى خالدة نحكيها على مر التاريخ.

وقالت إحدى الطالبات أن لقاء الرئيس السيسى هو يوم مهم في حياتى مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة بالغة بلقاء الرئيس السيسى، مؤكدة أنها فخورة كونها جزءا من اليوم.

وقال رئيس اتحاد الطلاب، إن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالشباب، مشيراً إلى أن جامعة بنى سويف تعد من أبرز الجامعات المصرية.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.



وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.