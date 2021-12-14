طقس دافئ وشمس ساطعة واختفاء الغيوم بالمنيا.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقسا دافئا فى صباح اليوم الثلاثاء بمختلف أنحاء المحافظة، مع اختفاء الغيوم منذ الساعات الأولى وطقس دافئ فى الصباح.





وتشهد المحافظة سماء صافية وطقسا دافئا واختفاء الغيوم وسطوع اشعة الشمس بمختلف أنحاء المحافظة.



وقد شهدت المحافظة بمختلف الانحاء ليلة أمس طقسا شديد البرودة دفع الكثير من الناس إلى ارتداء الملابس الثقيلة وذلك مع وجود نشاط للرياح على الطرق السريعه .واختفاء للشمس طوال اليوم



ومن ناحيته شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وطالبت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.

كما قامت مديرية الرى بالمحافظة بعمل تطهير للعديد من الترع ونزع الحشائش منها ، كذلك جولات مرورية على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وعدم التعدى عليها وتطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفين والمتعدين على تلك المخرات .

فيما تتابع الوحدات المحلية مع غرف العمليات المنتشرة فى الوحدات القروية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.