ضبط 87 بطاقه تموينيه بمخبز بالمطريه دقهليه فى حمله تموينيه مكبره

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،تشديد الرقابة التموينية علي المخابز وضبط أى مخالفات تموينية، وبالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المطرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية،ومباحث تموين الدقهلية .

كلف محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية ، لجنة برئاسة الدسوقي حماد نائب رئيس المركز و احمد عرفه نائب رئيس المركز، و محمد عبد الفتاح مدير ادارة تموين المطرية ومفتشي اداره تموين المطرية ، ومكتب صحة المطرية ، والبيئه وتم المرور علي العديد من المخابز التموينية واسفر المرور عن ضبط 87 بطاقه تموينية داخل المخبز بحوزه صاحب المخبز وعدم وجود مواطنين بالخارج بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 312 لسنه 2014 والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنه 2017 .



تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة وتم قيد الواقعة تحت رقم 10653لسنه 2021 جنح مركز شرطة المطرية تحت تصرف النيابة العامة بالمطرية.











