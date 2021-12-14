اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:27 م
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رفع 165 حالة إشغال وتعديات فى الوراق و119 بشمال الجيزة (فيديو)

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:44 م
رفع 165 حالة إشغال وتعديات فى الوراق و119 بشمال الجيزة (فيديو) حملات إزالة الاشغالات- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال أحياء جنوب و الوراق وشمال الجيزة عدد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات لتحسين حركة المرور بنطاق كل منها.
 
وحققت محافظة الجيزة الانضباط بميدان الجيزة، حيث تم رفع عربات مأكولات وإزاله تعديات وإشغالات للمحال ( تندات، بروز ) وفروشات للباعة الجائلين بمحيط الميدان.
 
كما أغلقت المحافظة من خلال حي شمال الجيزة أحد المطاعم الشهيرة بشارع الوحدة ورفع 82 حالة إشغال بمناطق المنيرة الغربية والبراجيل، و37 حالة أخرى بنطاق منطقة إمبابة.
 
وبنطاق حى الوراق تمكنت الحملات من ضبط 166 حالة إشغال عبارة عن 130 كرسى و 32 شيشة و 2 ترولى، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحى.
 

الجيزة

الاشغالات

التعديات

محافظة الجيزة

مشاكل الجيزة

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