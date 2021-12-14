رئيس الوزراء البوروندى يبحث مع السفير المصرى تعزيز العلاقات الثنائية

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس الوزراء البوروندي آلان بنيوني، السفير ياسر العطوي سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل دفعها والارتقاء بها خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى أن السفير المصري قدم خلال اللقاء عرضاً لرئيس الوزراء البوروندي عن مجمل الأنشطة والخطوات التي تضطلع بها الحكومة المصرية وبتوجيه القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة المصرية لبوروندي في مختلف المجالات. وأكد السفير ياسر العطوي على مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري ليعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء البوروندي على الاهتمام المصري الفائق والملوس بدعم بلاده، مشيداً بالمكانة المشهودة لمصر لدى أبناء الشعب البوروندي وقيادته التي تقدر عالياً الدور والثقل المصري ليس فقط على الساحة الإفريقية، وإنما أيضاً على الساحة الدولية. كما أكد رئيس الوزراء البوروندي على متابعته الشخصية وبتقدير كبير، للإنجازات الضخمة التي تحققها مصر حالياً في إطار تنفيذ خطة السيد رئيس الجمهورية للنهوض الشامل في مصر.