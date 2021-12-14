دورات التحول الرقمى للإرتقاء بالجهاز الإدارى ورفع ثقافة المواطنين بالشرقية..صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، لرؤية مصر الرقمية عام 2030 م لمحو الأمية الرقمية وبناء إستراتيجية التحول الرقمي والإستفادة من تطبيقاتها المختلفة ، موجهاً بضرورة الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع .



وبناءاً علي توجيهات المحافظ أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا إلى بدء أولي دورات أساسيات التحول الرقمي والصيانة الوقائية للحاسب الآلي وتطبيقاته بمركز التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة ، بحضور مجموعة من المتدربين من فئات مختلفة من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والعاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة وخريجي الجامعات والطلبة والأزهر الشريف.



أوضح مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكلنوجيا أن دورة التحول الرقمي، تتضمن ( نظام التشغيل وتكنولوجيا المعلومات – الجداول الإلكترونية – قواعد البيانات – العروض التقديمية – التعامل مع شبكة الإنترنت – تطبيقات الموبايل – معالجة النصوص ).



وأضاف مدير مركز تدريب علوم الحاسب والتكنولوجيا أن دورة الصيانة الوقائية للحاسب الآلي وتطبيقاته، تتضمن ( الأعطال عند إستخدام الحاسب الآلي وتجنب حدوثها – الإستخدام الأمثل للحاسب الآلي ورفع كفاءته - تحميل وإزالة كلاً من نظام التشغيل وتطبيقات الحاسب الآلي المختلفة).



وأضاف مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا أن المركز يضم نخبة من المتدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.



يذكر أن شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمي يتم إعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، طبقاً للبروتوكول الموقع بين المجلس ومحافظة الشرقية.







الدورة التدريبية



الدورة



جانب من الدورة



جانب من دورات التحول الرقمي الموظفين بالشرقية



دورات التحول الرقمي الموظفين بالشرقية



