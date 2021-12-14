كتب رضا حبيشى

استقبلت وزارة النقل جورج شتلفريد – سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة فويست اليين النمساويه لأنظمة السكك الحديدية برئاسة، جوينتر نيورتير رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية

في بداية اللقاء أكدت الوزارة علي عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والنمساوى والتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة بناء علي توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافه عناصر المنظومة ثم تباحث الجانبان حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة على هامش معرض النقل الذكي TRANSMEA2021 بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة

وأكدت على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة وتحديد أفضل نموذج للتعاون بما يحقق ثلاثة محاور رئيسية للسكك الحديدية المصرية وهي تحقيق أعلى جودة وزيادة حجم الانتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الانتاج بالإضافة الى ضرورة تدعيم خطوط الانتاج الحالية بخط انتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي خاصة مع زيادة حجم الطلب على مفاتيح السكك الحديدية بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10آلاف كم سكة حديد الحالية اوتنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها او التوسع في مشروعات مترو الانفاق ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الإفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

وتضمن الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد (4) ماكينات صيانة وتجديد السكة ( 2 ماكينة دك تفريعات و 2 ماكينة تشكيل بازلت) بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكرديت النمساوية حيث أكد الوزير على تنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان بخطوط شبكة السكة الحديد.