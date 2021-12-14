اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:06 م
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ختام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية.. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:47 م
ختام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية.. صور حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تختتم وحدة تكافؤ الفرص في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تقام تحت رعاية كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ويقام فعاليات حفل الختام بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة وذلك في حضور الدكتورة غادة الجهينى، مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلين عن الأزهر والكنيسة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار 16 يومًا فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي تم تطبيقها بعدد من المدارس والأندية والعديد من أمكن تجمعات الشباب والفتيات وشملت العديد من جلسات التوعية والندوات، التي تحدث فيها رجال الدين المسلمين والمسيحيين عن مخاطر العنف الأسرى والعنف ضد المرأة ونظرة الدين لتلك الفعلة، والعقوبات القانونية.

واستهلت الوحدة أولى فعالياتها بعمل ندوة في المدرسة الثانوية الصناعية بمركز ومدينة القصاصين الجديدة تحت رعاية المحاسب مدحت عباس، رئيس مجلس المدينة، ومحمد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس المدينة، وغادة الجهينى، مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، وحمزة شطا، مدير الإدارة التعليمية، باستضافة سيد عبدالستار، مدير المدرسة الصناعية.

كما حضر الندوة الشيخ ياسر عبد الوهاب، مدير إدارة الأوقاف بالقصاصين الجديدة والشيخ أبوبكر إبراهيم، من مديرية أوقاف الإسماعيلية، كما قدم اللقاء دكتور عمر الدويك. 

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حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية
 
2
حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية
 
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حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالقنطرة شرق
 
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جانب من الفعاليات

 

 

 


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