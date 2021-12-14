حياة كريمة.. محافظ بنى سويف يكشف فعاليات المبادرة التوعوية لمنظمة خريجى الأزهر

فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المبادرة التوعوية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف،والتي تستهدف المبادرة بناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدي المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا



حيث تم تنظيم لقاء مجتمعي بمجلس قروي الحمام مركز ناصر، تناول استعراض الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز من دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في دفع جهود التنمية والمشاركة في الحفاظ على مكتسبات وثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمان الاستفادة الكاملة من عوائد تلك المشروعات،والتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق والخدمات العامة وكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، ضمن المبادرة باعتبارها ملكاُ للمواطنين وأنهم المستفيدون بشكل أساسي منها ،خاصة في المرافق والخدمات الجماهيرية الحيوية مثل مشروعات المياه والصرف والتعليم والتبطين والصحة والطرق وغيرها



وتضمن اللقاء المجتمعي محاضرات عن المبادرة وأهدافها لبناء الوعي وترسيخ المواطنة،والتأكيد على أهمية الحفاظ على مشروعات حياة كريمة، والاستفادة من الوعي المتنامي لدى المواطنين في التعريف بأهمية وعوائد تلك المشروعات،حيث حاضر في اللقاء كل من : هالة سيد منسق ومسؤول العلاقات العامة بفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ،المهندس محمود فاضل مدير إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب



جدير بالإشارة إلى أن المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم" قد افتتح المبادرة "أواخر نوفمبر الماضي" والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة خريجي الأزهر"،ضمن مشاركة المنظمة في التوعية والتثقيف وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع، التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري،وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة،وذلك على مرحلتين :الأولى بقرى(أشمنت،بني عدي،دلاص، دنديل،الحمام،بهبشين) مركز ناصر والثانية بقرى(طنسا بني مالو، قمبش، صفط راشين، هلية، سدس الأمراء ، جزيرة ببا) بمركز ببا



وتم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفة متنوعة وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي،بالإضافة إلى مبادرة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة





