حقوق الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعتين 79 و80

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة 79والدفعة 80 ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الفقى، عميد كلية الحقوق، و عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من أساتذة القانون بالكلية، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية وبلغ عدد خريجى الدفعة (79) 5334 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الدفعة (80) 4692 طالب وطالبة.

وفي كلمته وجه الدكتور محمد الفقى عميد الكلية التهنئة لأبنائه الطلاب، مطالباً إياهم القيام بدورهم فى بناء المجتمع، والجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، والاستمرار في بذل الجهد والعطاء، لتظل راية مصر خفاقة، بفضل جهود أبنائها النابهين الشرفاء، كما طالبهم أن يتسلحوا بالعلم المقرون بالخلق القويم، مؤكداً أن سيادة العلم والأخلاق، من أهم عوامل نجاح المجتمع ورفعة شأنه، وفى ختام كلمته وجه التهنئة لأولياء الأمور الذين ضحوا بكل غال ونفيس للوصول لهذا اليوم الذى يجنون فيه ثمار جهودهم والاحتفال بتخرج أبنائهم.