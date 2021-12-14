حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر 4 أيام

كتب كريم صبحى - سليم على

قررت نيابة مدينة نصر، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بإرتكاب عدد (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.