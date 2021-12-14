اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تعلن تطعيم 32 ألفا و258 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:29 ص
تونس تعلن تطعيم 32 ألفا و258 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 32 ألفا و258 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة من بينهم 6 آلاف و225 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 5 ملايين و357 ألفا و940 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و12 ألفا و280 جرعة بينها 24 ألفا و633 جرعة للسفر.


ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.

 


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