تركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات ببنى سويف حفاظاً على سلامة المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف برئاسة مدحت صلاح رئيس مدينة ببا أعمال تركيب عدة مطبات صناعية مطابقة للمواصفات بمناطق متفرقة وحيوية بالمدينة، بالتنسيق مع مديرية الطرق ببنى سويف؛ للحد من سرعة المركبات،وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج مدن المحافظة.

وأضاف مدحت صلاح في بيان لمجلس مدينة ببا، إن الهدف من اقامة المطبات تحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات، وتيسير حركة المركبات، حفاظاً على سلامة المواطنين، وتمهيدا لبدء تشغيل مشروع الموقف الجديد الذى من المستهدف أن يخدم (خط الفشن – سمسطا – الزاوية – هليه – سدس).

وفى سياق منفصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اليوم عدداً من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين، بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تطوير الريف المصرى فى مرحلتها الأولى، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لتسريع وتيرة العمل.