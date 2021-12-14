اليوم السابع
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تحرير 76 محضر تموينى متنوع فى حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمنيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:01 م
تحرير 76 محضر تموينى متنوع فى حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمنيا حملة تموين - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمود يوسف ،وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا ، شن حملات لإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين.

وأضاف يوسف، فى بيان له،أن مديرية التموين بالمنيا، تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وأكد يوسف أنه تم المرور على المخابز البلدية المدعمة والاسواق ومحطات المواد البترولية واسفرت الحملة عن تحرير 76 محضر متنوع ،فى مجال متابعة المخابز تم تحرير 70 محضر عبارة عن 12 محضر نقص وزن ، 15 محضر خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم وجود سجل زيارات ، محضر توقف عن الانتاج ، و41 محضر اخر للمخابز ولفت أنه فى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 6 محاضر متنوعه ، عبارة عن 3 محاضر سلع مجهولة المصدر و36 محاضر آخرين عدم وجود شهادات صحية ، تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

وأكد يوسف على استمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الاسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز فى جميع مراكز المحافظة.


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