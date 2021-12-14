اليوم السابع
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تحرير 2899 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:31 ص
تحرير 2899 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2899 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2899 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 941 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1524 مخالفة متنوعة بينها ضبط 33سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و38 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 24 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 23 دراجة غير مرخصة، وتحرير 24 مخالفة ملصقات، و284 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 14200 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.


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مرور القليوبية

مخالفات مرورية

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طريق شبرا بنها الحر

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ملصقات

رخصة قيادة

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