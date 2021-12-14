المفوضية الأوروبية تقدم 80 ألف يورو لمساعدة الأسر المتضررة من السيول فى مصر

كتبت: هناء أبو العز

قدمت المفوضية الأوروبية 80 ألف يورو لتمويل عمليات المساعدة الإنسانية للأسر الأكثر تضررًا من السيول التى اجتاحت مصر فى نوفمبر 2021، ويشمل ذلك تقديم بطاطين ومراتب ومساعدات نقدية وخدمات صحية وأدوات صحية.

ويمثل التمويل جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبى الكلية لصندوق الطوارئ للإغاثة فى حالات الكوارث التابع للاتحاد الدولى لجمعيات للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتفيد المساعدة الإنسانية 1157 أسرة مباشرة، بما يعادل 5935 شخصا تقريبا، ممن تهدمت بيوتهم وأُتلِفَت محاصيلهم، ولقد انهار العديد من المنازل فى محافظة أسوان بفعل الأمطار الغزيرة، حيث إنها مبنية من الطوب النى والأسقف مصنوعة من سعف النخيل.

وقد أدت الأمطار والعواصف الثلجية التى هبت على أسوان فى الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر إلى سيول اجتاحت 11 منطقة بمحافظة أسوان، مما أدى إلى ثلاث وفيات على الأقل، كما أدى الطقس السيئ أيضا إلى اجتياح الحشرات للمحافظة كما عانى أكثر من 500 شخص من لدغات العقارب.

ولقد خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 6 ملايين يورو للمساعدة الإنسانية لمساعدة المحتاجين فى مصر.

ولقد وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقية للمساهمة في المساعدات الإنسانية مع الاتحاد الدولي لجمعيات للصليب الأحمر والهلال الأحمر قدرها 3 ملايين يورو لدعم صندوق الطوارئ للإغاثة فى حالات الكوارث التابع للاتحاد، حيث يتم تخصيص أموال الصندوق للكوارث محدودة النطاق بشكل أساسي، تلك التي لا تتطلب مناشدة الدعم الدولي رسميًا.