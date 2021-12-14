المشدد من 7 لـ 10 سنوات لتشكيل عصابى لاتجارهم بالمخدرات وحيازة أسلحة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاستورجى وربة منزل، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل وبائعة أسماك وغرامة 100 ألف جنيها لكل منهما، لإتجارهم بمخدر الهيروين والحشيش، وحيازة سلاح نارى "بندقية ألية "، و225 طلقة من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 3135 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 766 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين الـ 4 "أستورجى وربة منزل، وعامل، وبائعة أسماك"، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بدائرة مركز شرطة طوخ، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش والهيروين ونبات "القنب"، إلى جانب حيازتهملسلاح نارى مششخن "بندقية ألية" لا يجوز الترخيص فيها، إلى جانب حيازتهم لـ 225 طلقة من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط أفراد تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة، وجرى ضبط المتهمين الأربعة أمام منزل المتهمة الرابع والثالثة، وبحوزتهما خدر الهيروين والحشيش وسلاح نارى والطلقات النارية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتحريز الأسلحة النارية، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، والذى أكد أنها لجوهر مخدرى الهيروين والحشيش، وأحالت المتهمين للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.