اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:39 م
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"الكابنيت الإسرائيلى" يلغى اجتماعه غدًا لوجود رئيس الوزراء فى الحجر الصحي

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:48 م
"الكابنيت الإسرائيلى" يلغى اجتماعه غدًا لوجود رئيس الوزراء فى الحجر الصحي نفتالى بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلى
رام الله /أ ش أ /

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قرر مجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر (الكابنيت)، إلغاء اجتماعه غدًا الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالى بينيت فى الحجر الصحي، وفقا لقناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية.

 

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد - فى وقت سابق اليوم - أن فحوصات وزارة الصحة أثبتت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس كورونا، ولم يُحدد المكتب هوية الراكب.

 

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت قوله "إن بينيت وجميع أفراد الوفد المرافق له فى رحلته الأخيرة فى عزلة وسيخضعون لاختبار (بى سى آر) غدًا الأربعاء"، لافتة إلى أنه يتم اختبار جميع الركاب الذين يصلون إلى مطار بن جوريون عند الهبوط.

 

 


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