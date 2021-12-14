اليوم السابع
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القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على موظفة داخل ميكروباص فى الهرم

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:41 م
القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على موظفة داخل ميكروباص فى الهرم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على موظفة داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اتهام عامل بالاعتداء على سيدة داخل سيارة ميكروباص بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن موظفة اتهمت عامل بالاعتداء عليها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

وبمواجهة المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


الاعتداء على موظفة

قسم الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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