العاهل البحرينى: نؤكد أهمية الدور السعودى لتجاوز التحديات

كتب أحمد عرفة

قال العاهل البحرينى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، خلال كلمته بالقمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض: نؤكد أهمية الدور السعودي لتجاوز التحديات.

وانطلقت منذ قليل بالعاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجى، بمشاركة قادة أربع دول خليجية بينما يتغيب عن الحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وينوب عنه بالحضور ولى العهد الشيخ مشعل الصباح ، كما يتغيب عن الحضور السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ وينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقدوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، مساء الأحد الاثنين، حيث بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية.