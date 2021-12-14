"الصرف الصحى" بالإسكندرية : لا توجد تجمعات مياه بجميع المناطق الحيوية .. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الاسكندرية اليوم بدء نوة الفيضة الصغرى ،و اشارت شركة الصرف الصحى فى بيان صادر اليوم أن الأمطار بدأت خفيفة علي مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية.



وزادت شدتها إلي متوسطة في مناطق وسط والمنتزة وشرق والعامرية والعجمي وغرب ، وزادت شدتها إلي أمطار غزيرة بمنطقة منتزة أول ومنتزة ثان ،وغزيرة علي منطقتي وسط وشرق وغرب ، و قد تفاوتت شدة الأمطار بين متوسطة وغزيرة في جميع أنحاء المحافظة.

وأكدت شركة الصرف الصحى على أن المحافظة لم تشهد أي تجمع لمياه الأمطار ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وتفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية محطة 3 المنتزة ومحطة المعمورة البلد ، والتمركزات بمناطق منتزة أول وثان واطمئن علي سير العمل بتمركزات السيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمختلف مناطق المحافظة.



وتواصلت أعمال التطهير أثناء الأمطار ومتابعة مناسيب بيارات المحطات ومناسيب المصارف ،وبالمتابعة الميدانية تم الإطمئنان علي عدم وجود تجمعات مياه بجميع المناطق الحيوية بالمحافظة وعلي وضع الأنفاق والكباري بالمحافظة.



جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم أمس الإثنين.









امطار



جانب من أعمال صرف الإسكندرية



صرف الإسكندرية يتابع سحب الأمطار



صرف الإسكندرية يسحب الأمطار



صرف الاسكندرية







