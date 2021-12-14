اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:23 م
أكرم القصاص
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الحكومة البريطانية تدعو آلاف المتطوعين للمساعدة فى برنامج الجرعات المعززة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:08 م
الحكومة البريطانية تدعو آلاف المتطوعين للمساعدة فى برنامج الجرعات المعززة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أماندا بريتشارد آلاف المتطوعين إلى التقدم ودعم حملة هيئة الخدمات الصحية الخاصة الخاصة بالجرعات المعززة من لقاح كوفيد-19.
 
وحث جونسون وبريتشارد المتطوعين على لعب دور حاسم في معركة المملكة المتحدة ضد متحور أوميكرون، من خلال مساعدة الهيئة في حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على جرعات معززة في أسرع وقت ممكن، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. 
 
وكان جونسون قد أعلن أمس الاثنين، عن هدف طموح جديد يتمثل في حصول كل شخص بالغ مؤهل على فرصة لتلقي جرعة معززة بحلول نهاية العام الجاري.
 
ويأتي هذا بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أن متحور أوميكرون قابل للانتقال إلى حد كبير وأن جرعتين فقط من اللقاح ، لا تكفيان للحماية من العدوى.
 
ويعني الهدف الجديد أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ستكثف بشكل كبير عمليات التطعيم في الأيام القليلة المقبلة، وهي بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لأداء دورهم من خلال التطوع بوقتهم للمساعدة.

بوريس جونسون

الحكومة البريطانية

كورونا

بريطانيا

أوميكرون

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