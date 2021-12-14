البيان الختامى للقمة الخليجية يؤكد ضرورة العمل الجماعى لمواجهة كافة التحديات

كتب أحمد عرفة

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات، بجانب التأكيد على أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشار البيان الختامي للقمة الخليجية، إلى التأكيد على أهمية التحول الرقمي في دول مجلس التعاون، كما أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال.

ولفت البيان الختامي للقمة الخليجية، إلى أهمية متابعة الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجى، بمشاركة قادة أربع دول خليجية، بينما يتغيب عن الحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وينوب عنه بالحضور ولى العهد الشيخ مشعل الصباح، كما يتغيب عن الحضور السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ وينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.