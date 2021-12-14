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اشتباكات فى سبها الليبية تعطل الدراسة والمصالح الحكومية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:41 م
اشتباكات فى سبها الليبية تعطل الدراسة والمصالح الحكومية دبابات في شوارع سبها
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، اندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة سبها جنوب البلاد، موضحة أن الدراسة في مدارس المدينة وجامعتها توقفت، كما أغلقت المصالح الحكومية أبوابها في مدينة سبها الليبية، بسبب الاشتباكات بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وقوات للقيادة العامة للجيش الوطنى.

وأوضح الإعلام الليبي، أن الحركة تبدو طفيفة ومنحصرة في أطراف مدينة سبها، ومعدومة بوسطها، حيث دارت المواجهات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، تلقيا على إثره العلاج في مركز سبها الطبي.

وجاءت تلك المواجهات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة للجيش الليبى، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء أمس الإثنين.


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