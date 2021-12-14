أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 5 آلاف و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات الإجمالية إلى 523 ألفا و88 إصابة، كما سجلت البلاد 40 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4 آلاف و293 وفاة..كما سجلت 24 حالة إصابة جديدة بالسلالة "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالسلالة الجديدة إلى 114 إصابة.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 855 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و918 ألفًا و216 حالة، كما سجلت 52 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 296 ألفا و672 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 3 آلاف و398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و192 وفاة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و172 ألفا و44 إصابة.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 522 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 553 ألفا و108 إصابات، كما سجلت البلاد 12حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و317 حالة.



وفي أستراليا، تم تسجيل 1832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى حالتي وفاة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 230 ألفا و762 حالة إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2106 حالات.



وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 12 ألفا و986 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 47 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 80 إصابة محلية و 21 حالة إصابة وافدة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، وارتفع إجمالي الإصابة إلى 99 ألفا و 780 إصابة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى مليون و728 ألفا و820 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي الوفيات 18 ألفا و373 حالة وفاة.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 244 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 6 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون 289 ألفا و293 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و836 وفيات.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 491 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 979 ألفا و975 إصابة، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 12 الفا و 864 حالة.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2036 وفاة، وارتفع إجمالي الإصابة إلى 385 ألفا و447 إصابة.



وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34 مليونا و697 ألفا و860 مصابا، وارتفاع تراكمي الوفيات إلى 475 ألفا و636 شخصا بعد وفاة 202 شخص.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 532 حالة إصابة جديدة و50 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 714 ألفا و688 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و536 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و188 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و563 ألفا و165 والوفيات إلى 91 ألفا و215 حالة.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 183 ألفا و991 حالة إصابة، وسجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2770 وفاة.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 211 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 195 ألفا و958 حالة، بإجمالي وفيات 1440.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 890 ألفا و813 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و777 حالة بينما بلغت حصيلة التعافي 837 ألفا و263 حالة.



وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 53 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و338 ألفا و402 إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 34 ألفا و551 حالة وفاة.



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 16ألفا و588 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و38 حالة وفاة.



وفي كمبوديا تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و120 ألفا و370 إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 2989 حالة وفاة.



وسجلت تايوان 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و742 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 848 حالة وفاة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابة إلى مليونين و695 ألفا و143 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة،تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى مليونين و836 ألفا و803 إصابات، كما سجلت 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 50 ألفا و341 وفاة.



وفي أرمينيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابة إلى 342 ألفا و604 إصابات، في حين بلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات جراء الوباء 7819 حالة.



وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و350 ألفا و215 حالة، و بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و216 وفاة.



في لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1138 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و458 حالة، فضلا عن 250 حالة وفاة.



وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و638 حالة إصابة جديدة و228 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات مليونا و413 ألفا و51 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 27839 حالة.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 3879 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1194288 حالة إصابة و18658 حالة وفاة. .



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 3225 حالة إصابة جديدة، و90 حالة وفاة، لتتجاور إجمالي حالات الإصابة المليون حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 19248 حالة.



وفي بيلاروسيا، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة بتسجيل 1454 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 674723 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 5276 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 2370 حالة إصابة، و61 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 777227 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 15415 وفاة.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 271 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 262215 حالة، وتبلغ الوفيات 4376 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 677 حالة إصابة جديدة، و16 حالة وفاة، ليبلغ عدد المصابين 440629 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5425 وفاة.



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 2479 حالة إصابة جديدة بالفيروس و19 حالة وفاة ،وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي الإصابة إلى 1228034 حالة، والوفيات إلى 13162 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و793 ألفا و643 حالة والوفيات إلى 57 ألفا و741 وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و147 ألفا و657 حالة والوفيات إلى 90 ألفا و137 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217 ألفا و481 حالة وتستقر الوفيات عند 2981 حالة وفاة.