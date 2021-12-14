اختبار جهاز لتحليل التنفس يساعد فى الكشف عن الإصابة بكورونا وتحديد السلالة

فاطمة ياسر

كشفت جريدة " medicalxpress " عن دراسة جديدة حول تصميم اختبار جهاز تحليل التنفس والذي يساعد في اكتشاف الإصابة بالفيروس التاجي كورونا وأيضا يحد السلالة.

أوضحت الجريدة، أن جهاز تحليل التنفس معروف باسم Bubbler ، والذي يعتمد على اكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي لتشخيص SARS-CoV-2..

وأشتق جهاز "BUBBLER" اسمه من صوت الفقاعات الذي يحدث عندما يزفر المريض في الجهاز.

وأوضحت الجريدة، أنه لا يقوم Bubbler بنسخ الحمض النووي الريبي من جزيئات الفيروس المحمولة جواً إلى الحمض النووي ليتم اختباره عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل ، ولكن يمكنه أيضًا كتابة رمز شريطي للحمض النووي ، مما يسمح بربط العينات مباشرة بالمريض الذي أتت منه واستخدامها في التسلسل، و يمكن استخدامه للدفعات المتزامنة من العينات المجمعة ويوفر معلومات إضافية مثل الحمل الفيروسي وهوية السلالة ويلغي الحاجة إلى تثبيت العينة ، مما قد يسمح بإجراء الفحص في المنزل.

وأوضح كبير الباحثين الدكتور ويليام G. Fairbrother، أستاذ في قسم البيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا الخلية والكيمياء الحيوية في جامعة براون في بروفيدنس ، رود آيلاند ، الولايات المتحدة، إن اكتشاف الفيروسات بواسطة Bubbler يشبه اختبار مسحة المستشفى PCR ؛ ومع ذلك ، فهو مقياس أفضل لخطر العدوى لأنه يكتشف الجزيئات الفيروسية المحمولة جواً، ويمكن أن تعيد اختبارات المسحة نتيجة إيجابية لأشهر بعد الإصابة حيث تكتشف شظايا الحمض النووي الريبي الفيروسي في الخلايا التي تستمر في الخلايا المصابة سابقًا، ويمكن أيضًا تكييف Bubbler لأخذ العينات البيئية في المستشفيات ومراكز النقل والبيئات المغلقة مثل المكاتب والسفن والطائرات.

فتم فحص سبعين مريضًا عولجوا في قسم الطوارئ بمستشفى رود آيلاند بين مايو 2020 ويناير 2021، و اختبرت الدراسة عينات من ثلاث نقاط في الجهاز التنفسي، و تمت مقارنة خدوش اللسان من الفم ومن 15 ثانية من الزفير الذي تم جمعه في Bubbler مع تلك المأخوذة من مسحة البلعوم الأنفي التقليدية PCR.

وحددت الدراسة أنه يمكن اكتشاف فيروس كورونا بسهولة في التنفس وهو أكثر تنبؤًا بتورط الجهاز التنفسي السفلي، ويتم إثراء الحمض النووي الريبي الفيروسي في التنفس بالنسبة للعينات الفموية ، بينما تشمل العينات الفموية الخلايا المشاركة في تكرار SARS-CoV-2 الذي لا تفعله عينات التنفس، و يشير هذا إلى أن الإشارة الفيروسية المكتشفة في الفقاعة تأتي من جزيئات فيروسية نشطة.

ميزة الأخرى هي الترميز الشريطي ، الذي يتيح اختبار فيروس عالي الإنتاجية بجزء بسيط من تكلفة الاختبار التقليدي. يُرجع الرمز الشريطي تسلسلاً فيروسيًا يدعم أيضًا تحديد السلالة ، والذي قد يكون مفيدًا حيث يتم التعرف على مزيد من المعلومات حول القابلية للانتقال وإمكانية قرارات العلاج الخاصة بالسلالة ".

وهذا الجهاز "BUBBLER" عبارة عن أنبوب زجاجي به ماصة زجاجية يمكن للمرضى من خلالها الزفير، و يتم تعبئة الأنبوب بخليط تفاعل النسخ العكسي والزيت المعدني البارد.