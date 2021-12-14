اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:27 م
أكرم القصاص
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اجتماع مصرى- أمريكى موسع لبحث القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:05 م
اجتماع مصرى- أمريكى موسع لبحث القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك سامح شكرى وزير الخارجية
أ ش أ

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عُقد اجتماع موسع برئاسة السفيرة هبة زكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية، مع وفد من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى فى إطار زيارتهم الحالية للقاهرة.

 

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع تناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمواقف المصرية تجاهها.

 

وأضافت الخارجية أنه تم كذلك مناقشة جهود مصر فى محيطها العربي، بالإضافة إلى التحرك المصرى النشط مع دول القارة الأفريقية وفى إطار الاتحاد الأفريقي، والرؤية المصرية الشاملة فى مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخي، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 العام القادم.

 

كما بحث الجانبان تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووي.

 

وأعرب الوفد الأمريكى عن اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، معبرا عن تقديره للدور الفاعل الذى تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفى المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

 


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