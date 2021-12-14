أخبار مصر.. قرار جمهورى بتعيين اللواء بحرى أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين اللواء أشرف إبراهيم عطوة، قائدا للقوات البحرية خلفا للفريق أحمد خالد سعيد، الذى تم تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكرى بدرجة نائب وزير.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





غلق طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام بسبب أعمال التطوير



تجرى الإدارة العامة للمرور عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل، بداية من يوم الجمعة المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد.

انخفاض بحرارة الجو غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غداً الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى "فتح -4"



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح ­– 4) والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكداً حرص مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية الحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

الحكومة تنفى افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وإضرارها بالبيئة



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان أو تسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية، مُشددةً على أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان الذي يأتي على قائمة الأولويات في اختيار التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وتتميز بأعلى معدلات الأمان وفقاً للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمن عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، إلى جانب تميزها بمزيج من أنظمة أمان ذاتية التشغيل تواصل عملها حتى في حالة انقطاع الكهرباء، مُشيرةً إلى أن محطة الضبعة النووية ستسهم في خفض معدلات تلوث البيئة، عن طريق منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وكذلك ستكون مصدراً نظيفاً لإنتاج الكهرباء دون الإضرار بالمناطق المائية المجاورة.





وزارة الهجرة: طلاب مصريون بكندا يجمعون 80 ألف دولار لمبادرة "حياة كريمة"



عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق زووم، مع فيبى وصفى، مديرة مدرسة فلوباتير، أول مدرسة بإدارة مصرية فى أونتاريو بكندا، ومجموعة من طلبة المدرسة تتراوح أعمارهم بين 16و17 عاما، من الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج، لتقديم الشكر لهم على مشاركتهم في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق حملة تبرعات شارك فيها طلبة المدرسة المصريين، لصالح المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بقيمة تبرعات بلغت 80 ألف دولار بما يعادل مليون جنيه مصرى.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن بالغ فخرها واعتزازها،بجهود المصرية فيبى وصفى، مديرة مدرسة فلوباتير، في أونتاريو بكندا، وطلبة المدرسة من الجيلين الثاني والثالث أبناء المصريين بكندا، خلال مشاركتهم بحملة التبرعات التي تم إطلاقها بالمدرسة، لصالح المشروع القومي "حياة كريمة" في إطار بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الهجرة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في "أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية" ومؤسسة حياة كريمة، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة المبادرة الرئاسية.

الحرب ترفع معدلات التضخم فى إثيوبيا الـ3 أشهر الماضية



كشفت مسؤولة إثيوبية، عن ارتفاع معدلات التضخم في بلادها خلال الـ 3أشهر الماضية، وذلك وسط تصعيد فى الحرب الأثيوبية بين الجيش الأثيوبى وجبهة تحرير تيجراي وتصاعد أعمال العنف، بحسب صحيفة العين الإماراتية.

وقالت وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي الإثيوبي، سلاماويت كاسا، إن تقارير التضخم الكلي لاقتصاد بلادها شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث سجل 33 % رغم تراجعه هامشياً في الأشهر المقبلة.

وأوضحت المسؤولة الإثيوبية أن التضخم للمواد الغذائية وصل بمعدل أسعار 38.9%، وطالبت بضرورة التركيز على السلع الغذائية بشكل كبير .