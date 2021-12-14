آن ساكولاس.. أمريكية أمام قضاء بريطانيا بعد عامين من التستر وراء "الحصانة"

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المواطنة الأمريكية آن ساكولاس، زوجة الدبلوماسي الأمريكي التي فرت من بريطانيا بعد تسببها في وفاة الشاب البريطانى هاري دن البالغ من العمر 19 عامًا بسبب القيادة الخطرة، ستواجه إجراءات جنائية في المملكة المتحدة بعد عامين من الجهود لإدانتها.



وتُتهم آن البالغة من العمر 44 عامًا بقتل المراهق في حادث طريق خارج القاعدة العسكرية الأمريكية في نورثهامبتونشاير في 27 أغسطس 2019.



وقالت دائرة الادعاء الملكية، إنه سيجرى النظر في القضية في محكمة الصلح في وستمنستر في 18 يناير.



وأخرجت السلطات الأمريكية ساكولاس وعائلتها من المملكة المتحدة عندما حققت شرطة نورثهامبتونشاير في وفاة دن، وزعم المسئولون الأمريكيون أنها تتمتع بحصانة دبلوماسية، ثم طلبت النيابة العامة البريطانية إصدار أمر تسليم لإعادتها إلى المملكة المتحدة لمحاكمتها، لكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت بشدة تسليمها، وأصرت على أن وضعها كزوجة لدبلوماسي أمريكي في الخدمة يعني أنها يمكن أن تتجنب المحاكمة. وأكدت الولايات المتحدة أنها كانت ضابطة استخبارات.



وكانت تعيش في سلاح الجو الملكي البريطاني في كروتون في قاعدة كان يديرها الأمريكيون في الواقع، كما كان زوجها مسئولاً في المخابرات، وكانت العائلة في المملكة المتحدة لبضعة أسابيع فقط عندما وقع الحادث.



وتسبب رفض الولايات المتحدة السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في توترات بين البلدين.



وحصلت ساكولاس على حصانة دبلوماسية تم تأكيدها نيابة عنها من قبل حكومة الولايات المتحدة في أعقاب التصادم ، وتمكنت من مغادرة المملكة المتحدة بعد 19 يومًا من الحادث. وبدا أن وزارة الخارجية البريطانية أذعنت لفكرة أنه لا يمكنها منع رحيلها.