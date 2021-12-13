3 أسرار للحصول على جسم رشيق بعد سن الخمسين.. تناول الطعام كل 6 ساعات أبرزها

فاطمة ياسر

إذا بلغت من العمر سن الخمسين فهذا التقرير سيكون مميز لك، لأنه تستطيع من خلاله التعرف علي أفضل الطرق للحصول علي جسم رشيق بعد سن الـ50، وذلك من خلال التقرير المنشور عبر موقع "دويتشه فيله".

قدم التقرير بعض النصائح المهمة للتخلص من الوزن الزائد ومنها:

غذاء صحي

الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يعد من أهم الحيل التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد في جميع المراحل العمرية وخاصة بعد سن الخمسين، ولذا عليك تجنب تناول الطعمة الجاهزة أي السريعة لأنها تحتوي علي سعرات حرارية عالية، واستبدالها بأطعمة صحية كالخضراوات الطازجة والبقوليات والفواكه .

تناول الطعام كل 3 ساعات

ينصح بتناول الأطعمة كل 3 إلي 4 ساعات، فهذه الحيلة تساهم في زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، وزيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

ابتعد عن الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية وأيضا تتسبب في العديد من المضاعات الصحية الخطيرة كزيادة الإصابة بأمراض القلب والكولسترول.