والد الطفل المقتول بنجع حمادى: اهتمام الرئيس أثلج صدورنا وهدت من حرقة قلبنا

كتب أيمن رمضان

وجه عبد الله إبراهيم، والد الطفل ضحية نجع حمادى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بناء منزل جديد لأسرته بعد الحادث البشع الذى تعرض له نجله خلال محاولة سرقته، وتابع:"كفاية أنه شعر بينا..جعله الله عز وجل ذخرًا لكافة العرب وليس مصر فقط".

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إلقاء أجهزة الأمن القبض على الجانى وإخضاعه للعقاب بالإضافة إلى اهتمام الرئيس السيسى بالأمر أثلج صدور أسرة الضحية.

ولفت "إبراهيم"، إلى أن إهتمام الرئيس السيسى، خفف من الآلم التى تعيشها الأسرة على فراق أبنها، وتابع:"أثلجت صدورنا وههدت من حرقة قلوبنا على ولادنا..جزاه الله عنا كل خير".

فى لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير احتياجات أسرة الطفل حسين عبد الله إبراهيم محمود سعيد 16 عاما ومقيم بقرية القصر مركز نجع حمادى محافظة قنا، والذى كان قد تعرض للقتل على يد عاطل بغرض السرقة، حيث كان الطفل حسين يعمل كبائع خضروات وهو العائل الوحيد لأسرته التى تتكون من 8 أفراد.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسى، بدراسة حالة أسرة الطفل وتم إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة سكن كريم لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرش اللازم بصورة عاجلة.

كما تم صرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى وصرف مبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات مع استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة وصرف أدوية للأسرة بشكل شهرى وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرصتى عمل لأخوة الطفل البالغين.

كما قامت محافظة قنا، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد (تروسيكل - عربة - منفذ) لبيع الخضروات لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة.