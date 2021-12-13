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ننشر أسماء المتوفى والمصابين بحادث انقلاب سيارة أعلى طريق "شبرا- بنها" الحر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:43 م
ننشر أسماء المتوفى والمصابين بحادث انقلاب سيارة أعلى طريق "شبرا- بنها" الحر سيارات إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع"، أسماء مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر بعد البنزينة اتجاه شبرا الخيمة بالقرب من بوابات التحصيل، والتى أصيب بها 10 أشخاص، وهو "سعاد م م"، 45 سنة، مقيمة بنها، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول الاسم والعنوان توفى بالحادث، وجرى نقلهما لمستشفى قليوب.

كما أصيب "سامية ح ا"، 50 سنة، مقيمة شبين الكوم بالمنوفية، مصابة بكدمات بالضلوع، و"هدى ع ش"، 30 سنة، مقيمة شبين الكوم بالمنوفية، مصابة بخلع بالكتف الأيمن، و"مريم ا ا"، 7 سنوات، مقيمة شبين الكوم بالمنوفية، مصابة بنزيف بالبطن وكدمات بالعمود الفقرى، "منة إ ح"، 14سنة، مقيمة شبين الكوم بالمنوفية، مصابة باشتباه كسر بالحوض وكدمة بالعمود الفقرى، و"سامى م ح"، 60 سنة، مقيم شبين الكوم بالمنوفية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"سعدية ص ا"، 59 سنة، مقيمة شبين الكوم بالمنوفية، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"هدى ع ع"، 55 سنة، مقيمة شبين الكوم بالمنوفية، مصابة بكدمات بالرأس، و"مروة و ح"، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"ضياء م ص"، 33 سنة، مصاب بكدمة بالرأس، وجرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمى.

وكان طريق شبرا بنها الحر، شهد انقلاب سيارة ميكروباص بعد البنزينة اتجاه شبرا الخيمة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وحالة وفاة، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى بنها التعليمى وقليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر بعد البنزينة اتجاه شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر، لاختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وتسبب الحادث بوفاة شخص، وإصابة 10 أشخاص أخرين، وجرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى بنها التعليمي وقليوب لتقديم العلاج لهم، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.


امن القليوبية

مرور القليوبية

اخبار القليوبية

انقلاب سيارة ميكروباص

طريق شبرا بنها الحر

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