اليوم السابع
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"مصطفى العراقي" معلم بدرجة فنان يزين جدارن المصالح الحكومية بكفر الشيخ.. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:09 م
"مصطفى العراقي" معلم بدرجة فنان يزين جدارن المصالح الحكومية بكفر الشيخ.. لايف مصطفى العراقي معلم بدرجة فنان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع براعة معلم في تزيين جدران المصالح الحكومية لمدينة كفر الشيخ وداخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

قال مصطفى العراقي، معلم تربية فنية ومسئول فني بمركز الابداع والابتكار والموهوبين، إنه سعيد بالأعمال التي يقوم بها لتزيين الجدران ، وبدأها بجدران المركز لتعمم ببقية الجدران بالمصالحة الحكومية، موجها الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والذي شجعه على الفكرة ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة داليا عليبه، مدير مركز الابداع.

وأضاف العراقي، الرسومات التي بدأها على الجدران كانت بالإسمنت وتم التعبير عن البيئة الريفية عن محافظة كفر الشيخ، والحضارة الفرعونية، ومهنة الصيد والزراعة ، وحرب اكتوبر، وغيرهم من الرسومات والمجسمات التعبيرية، وتم دهان تلك المسمات بألوان متعددة لتظهر بالصورة الجميلة.

وأضاف محمد رمضان، من المتميز أن يقدم المعلم أعمال تزين جدران المصالح الحكومية، وكل ذلك بالجهود الذاتية لمصطفى العراقي، واستخدام الرواكد سواء بالتربية والتعليم، او بغيرها من المصالح الحكومية.

 

كفر الشيخ

تربية وتعليم

محافظة كفر الشيخ

مصالح حكومية

جهود ذاتية

حضارة فرعونية

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