مدير تعليم القليوبية يكرم الطلاب الموهوبين رياضيا بمدرسة بنها الرياضية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حفل تكريم الطلاب الموهوبين رياضيا من طلاب المدرسة الرياضية ببنها، والمتفوقين رياضيا في كرة السلة وكرة اليد زكرة الطائرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وخلال التكريم، وزع وكيل الوزارة شهادات التقدير على الطلاب الموهوبين، والمدربين وإدارة المدرسة، حيث قدم عبارات الشكر للمعلمين ومدير المدرسة والمشرفين والمدربين بالمدرسة، وذلك بحضور محمد حسن جاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وحنان الشحات الموجه العام للتربية الرياضية بالمديرية، وحسين مصطفي مدير إدارة بنها التعليمية، وأحمد زكي مدير إدارة الشئون التنفيذية بإدارة بنها، وعلاء سالم وكيل المدرسة ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية.

وأعرب الدكتور ياسر محمود، عن خالص شكره وتقديره لتوجيه التربية الرياضية بالمديرية وذلك لحرصه على تدعيم ثقافة التميز والتنافس لتطوير الألعاب الرياضية وخلق روح التميز والإبداع من خلال تحفيز الأفضل وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة والمساهمة فى تنمية القدرات البشرية.