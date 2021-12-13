اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يأمر بتسكين أسرة متضررة من انهيار جزئى لمنزل بحى ثان.. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:06 م
محافظ الإسماعيلية يأمر بتسكين أسرة متضررة من انهيار جزئى لمنزل بحى ثان.. صور محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية بلاغ من شرطة النجدة بإنهيار جزء من منزل بشارع شل بالشهداء قبل مزلقان السكة الحديد وعلى الفور انتقل لمحل البلاغ فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورئيس حى ثانٍ والإدارة الهندسية لمعاينة الجزء المنهار من المنزل.

 

وأمر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوجه فريق الإغاثة من مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية التضامن الاجتماعى لأصحاب المنزل المنهار جزئيا لتوفير مقر سكن مؤقت لهم بمركز التدريب بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية والأغطية اللازمة لهم، ولم يسفر الانهيار الجزئى للمنزل عن أى إصابات ويقوم المركز المحلى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمتابعة المستمرة للمنزل المنهار والمنازل المجاورة تحسبا لأى طارئ.

 


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