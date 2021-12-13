مباحثات فرنسية – ليبية حول سبل إرجاء انتخابات ليبيا بشكل نزيه وشفاف

كتب أحمد جمعة

التقت عصر اليوم الاثنين سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير دو هيلين، بالمترشح الرئاسى للانتخابات الليبية الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدات فى ليبيا، وسبل إجراء العملية الانتخابية فى وقتها المحدد وضمانات نزاهتها وشفافيتها وإنصافها وإلزام الجميع بتطبيق نتائجها.

فى سياق منفصل، أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق أن المجلس يسعى إلى المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها.

وأوضح متحدث البرلمان الليبى فى بيان اليوم الإثنين، أن المجلس سيواصل عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادى لمتابعة اخر المستجدات، وذلك بعد عقد جلسة تشاورية اليوم الإثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب الليبى بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزى النويرى و65 نائبًا.

وتناولت جلسة البرلمان الليبى سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية فى البلاد؛ فيما شدد بليحق على أن المجلس سيستمر فى "التواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية."