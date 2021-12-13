اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:08 م
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كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات بالبحر الأحمر .. والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:10 م
كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات بالبحر الأحمر .. والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك كسر خط مياه - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ اليوم الاثنين في الكيلو 30 شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال محافظة البحر الأحمر .

 
وأكدت الشركة في بيان لها أن تسبب الكسر المفاجئ في توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدينة رأس غارب وشمال مدينة الغردقه وتجري الآن أعمال صيانه الخط لاعادة ضخ المياه مرة اخري في اقرب وقت ممكن.
 
وناشدت الشركة في بيانها المواطنين لترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من اعمال الصيانه، واعادة ضخ المياه مره اخرى بكامل طاقتها  على خط المياه الرئيسى.
 
من جانب آخر تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر ندوات توعية عن ترشيد المياه داخل المدارس المختلفة بمدن محافظة البحر الاحمر بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .
 
ونظمت شركة مياه الشرب مؤخرا ندوه عن التوعية المائية داخل مدرسة محمد الطيب التخريبية بالغردقة لتوعية الطلاب عن المياه وكيفية الترشيد والحفاظ عليها .
 
 

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