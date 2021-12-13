ضبط 850 حالة إشغال وتقديم الشيشة بشمال الجيزة وبولاق والعمرانية وأطفيح

كتب ـ سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف حملات المتابعه للمقاهي والكافيهات والتأكد من عدم تقديم الشيشة وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات والتعديات علي الطريق العام.

وفي ذلك الإطار قام حي شمال الجيزة بشن حملات موسعة بقطاعات إمبابة والمنيرة الشرقية والغربية والبراجيل وبشتيل والأقصر، أسفرت عن ضبط 340 شيشة وحالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال، وتم مصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال.

كما قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات التابعة للمقاهي والمحال خلال الفترة المسائية بشوارع العشرين بداية من شارع التحرير حتى شارع فيصل وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

كما شن حي العمرانية حملة مكبرة بشوارع العشرين من سيد أبو الخير وأحمد لطفي السيد ومستشفى الصدر وشارع الثلاثيني وشارع مجمع المدارس وشارع عدوى سليم وشارع محور الفريق كمال عامر، أسفرت عن رفع 260 حالة إشغال وشيشة للمقاهي والمحال والباعة الجائلين.

وقام مركز أطفيح بتنفيذ حمله مكبرة بقرية القبابات أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال وشيشة وجاري الاستكمال .