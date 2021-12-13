ضبط كميات شرائح بطاطس غير صالح للإستخدام الآدمى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على حرم الطريق والأرصفة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا "برئاسة المحاسب نشأت معبد" بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب مراقبة الأغذية حملة تموينية ، والتي أسفرت عن ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية مع أحد الباعة الجائلين أمام احد المدارس، والتي تضمنت 200 كجم من شرائح البطاطس (الشيبسي)، وكمية من مخلفات المصانع لبعض الأغذية وكمية فيشار معبأ مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدة مخالفات لعدم حمل شهادات صحية، فيما تم أخذ عينات لبعض السلع الغذائية بمعرفة الصحة من المحلات الكائنة حول المدارس، وكذلك أخذ عينات من التغذية الواردة للمدارس، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وفي سياق متصل تابع معبد استمرار بيع اللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال بعض الشوادر بالمدينة، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية؛ تحت إشراف الجهات الرقابية؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين بكافة مراكز المحافظة.