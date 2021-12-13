شتاء الوادى الجديد غير مصر كلها.. طقس ربيعى دافئ وهوا يرد الروح.. فيديو

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له متابعة لأجواء الطقس اليوم الأحد فى محافظة الوادى الجديد حيث شهدت المحافظة أجواء ربيعية وطقس دافئ ليلا حيث وصلت درجة الحرارة حوالى 26 درجة مئوية وتتميز محافظه الوادى الجديد بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار كما تتراوح درجة الحرارة ما بين 24 إلى 33 درجة وتنخفض تدريجيا فى ساعات الليل.

وتابعت كاميرا اليوم السابع من أمام مدخل مدينة الخارجة أجواء الطقس حيث تعتبر المحافظة من أفضل الأماكن التى تصلح للسياحة الشتوية وخاصة سياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة التأمل ومراقبة غروب الشمس من فوق التلال والغرود. وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.