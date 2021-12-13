رئيس مدينة ملوى: تشكيل لجنة للاطمئنان على السلامة الإنشائية لمدرسة قلبا الابتدائية

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، وبرفقته أمين الريحانى رئيس قرية نواى، مدرسة قلبا الابتدائية لمعاينتها، استجابة لشكوى أولياء أمور طلاب المدرسة من وجود بعض الشروخ في أحد مبانيها.

وقال رئيس المدينة إنه تم معاينة المبنى، وعلى الفور تم التواصل مع المهندس أحمد النوبى مدير عام منطقة المنيا للأبنية التعليمية للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على حلها، ووجه" السايس "بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى للأطمئنان على السلامة الانشائية للمبنى حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأكد " السايس " أنه لن يدخر جهداً في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وايجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة وسلامة المواطن. مضيفا أن ذلك ياتى فى اطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التفاعل والتواصل المستمر مع المواطنين وبذل أقصى الجهود الممكنة لحل كافة المشكلات وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في إطار إحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.