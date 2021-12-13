تكريم رموز الإعلام فى مؤتمر إعلام CIC حول التحول الرقمى وصناعة البيانات

أعلن الدكتور محمود أبو النصر المستشار العلمى للمعاهد الكندية انطلاق المؤتمر العلمى الدولى الخامس لإعلام CIC الأربعاء المقبل ويستمر لمدة يومين تحت عنوان التحول الرقمى وصناعة البيانات والمعلومات " الرؤى والتحديات ".





حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف أن المؤتمر يأتى فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال التحول الرقمي ومواكبة للخطوات التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية فى كافة مناحى الحياة، وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية؛ لرفع الأداء وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار والتحول الاستراتيجى، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى كل القطاعات ومنها قطاع الإعلام وتماشيا مع رؤية مصر 2030.







من جانبها أكدت الدكتورة ماجى الحلوانى رئيسة مجلس إدارة إعلام CIC أن المؤتمر تأتى أهميته فى ظل ما تشهده مصر والوطن العربى من الإسراع نحو التحول الرقمى تماشيا مع متطلبات التنمية المستدامة وخاصة أن هناك حاجة ملحة لهذا الاتجاه عالميا لتفادى الاثار السلبية لانتشار فيروس كورونا وتحوراته المستمرة، موضحة أن المؤتمر يناقش 4 محاور وهى المحور الأول: الإعلام الرقمى والأزمات (أزمة كوفيد-19 كأزمة عالمية) المحور الثاني: الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى المحور الثالث: الإنتاج الإعلامى فى العصر الرقمى المحور الرابع: الإعلام الرقمى بين الوعى الجمعى وتوهم المعرفة.





وأشار الدكتور ممدوح القاضى نائب رئيس مجلس إدارة المعاهد الكندية أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من رموز ومسئولى الإعلام المصرى والتحول الرقمى أبرزهم الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قنوات DMC ورئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.





وأضاف أنه سيتم تكريم نخبة من رموز الاعلام فى مصر أكاديميا ومهنيا ومنهم الدكتور سامى عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام الرقمى جامعة عين شمس والإعلامية القديرة لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قنوات الحياة.

وأشارت الدكتورة آمال الغزاوى عميدة إعلام المعهد العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث أن المؤتمر الذى تستمر فعالياته على مدار يومين عبر 8 جلسات سوف يناقش 23 بحث وورقة بحثية عن التحول الرقمى والاعلام فى مختلف القطاعات والمجالات من باحثين مصريين وعرب ويتم مناقشتهم من خلال أساتذة وعمداء الاعلام فى مصر والخروج بتوصيات، وعلى هامش المؤتمر تنظم ندوة بعنوان "صناعة الإعلام الرقمى بين الهواية والاحتراف وأمن المعلومات" يشارك فيها العديد من رموز الإعلام أبرزهم الكاتب الصحفى محمد حبيب مدير تحرير جريدة الأهرام والدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والدكتور محمد رضا حبيب الخبير الإعلامى ورئيس تحرير قناة الحياة والكاتب عبد الجواد أبو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمى، وإيناس صبحى استشارى التحول الرقمى ويدير الندوة الدكتور سامى الشريف عميد كلية إعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

وأضافت أنه سيتم تكريم شركاء النجاح أبرزهم الدكتور ابراهيم أبو ذكرى رئيس لاتحاد العام للمنتجين العرب والدكتورة منى مراد رئيسة مؤسسة ON AIR والبحوث الفائزة على مستوى المؤتمر.