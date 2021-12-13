تعيين الدكتورة مها العشماوى عميدا لكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتورة مها عبده محمد عبده، عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مها العشماوى حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1997 وبدأت عملها الأكاديمى معيدة بقسم الرقابة الصحية على الأغذية عام 1998 وحصلت على درجة الماجستير عام 2001 وتدرجت فى المناصب العلمية وعينت مدرسا مساعدا ثم مدرس وحصلت على الدكتوراه 2004 وعينت أستاذا مساعدا عام 2009 ثم عينت بدرجة أستاذ عام 2011.

كما شغلت العديد من المناصب منها نائب مدير المعمل المركزى بالكلية عام 2012، نائب مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء خلال الفترة من 2006- 2012م، مدير الجودة لبرنامج صحة وسلامة الغذاء، مدير وحدة التدريب والتأهيل بمركز تطوير الأداء الجامعى ثم عينت وكيلا لكلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب عام 2019م كما شغلت منصب مدير وحدة القياس والتقويم، المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، امين صندوق نادى أعضاء هيئة التدريس.