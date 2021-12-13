انقلاب سيارة محملة بالأسمنت على طريق الشرف بالمنيا دون خسائر فى الأرواح

المنيا -حسن عبد الغفار

شهد طريق الشرفا بمدينة المنيا المؤدى إلى الطريق الصحراوى الشرقى ، انقلاب سيارة محملة بالاسمنت دون خسائر فى الأرواح ،وتم اغلاق الطريق لحين إزالة آثار الحادث . وأكد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا على سرعة التحرك لمواجهة أى حدث طارئ حرصا على سلامه أرواح المواطنين. و قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينه المنيا اليوم أنه تم فتح طريق الشرفا أمام حركة المركبات والماره بعد إنقلاب أحد السيارات المحمله بالاسمنت على الطريق دون خسائر بالأرواح .

ووجه رئيس المدينة رىيس الوحدة المحلية بنزلة حسين بالمتابعة والتنسيق مع رجال المباحث ورجال المرور للسيطره عليها ورفع الأسمنت وأى معوقات تعوق حركة المرور .

واضاف أنه تم مسح الطريق ورفع الاسمنت الموجود على الطريق لعودة حركة المرور، وفى سياق متصل واصل قسم الإنارة أعماله بعمل صيانة كشافات الإنارة بشوارع ابوفليو مساء اليوم لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا .

ولفت رئيس المدينة إلى الانتهاء من أعمال الرصف و التبليط بشارع مساكن الحمام وتبليط حارة مراد من هدي شعراوي الشرقي وتبليط شارع حارة محفوظ امام مدرسه سعيد باشا وحارة العسكري بابن الخصيب و تبليط زقاف عشماوي من حارة حسانين وذلك طبقا للخطة الاستثمارية الموضوعة لرصف و تبليط الطرق بحي وسط المدينة خلال شهر نوفمبر 2021، كما تم رفع 365 طنومن المخلفات الصلبة والتراكمات المتواجدة بنقاط التجمع بشارع محمود حسين وكوبرى محمد بدوي والملك فاروق وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة .

وأشار إلى أنه تم تم تحرير 27 محضر نظافة و إشغال طريق و75محضر رخص اشغال طريق ورخصة هدم مباني وقرارات إيقاف مخالفة مباني وغيرها من الأعمال وذلك لتيسير حركة المواطنين و منعا للتكدس وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين