انطلاق مسابقات دورى جامعة المنيا الرياضى للعام الجامعى 2021/2022

المنيا -حسن عبد الغفار

انطلقت أولى فعاليات دورى جامعة المنيا الرياضى للعام الجامعى 2021/2022 للألعاب الفردية، بمسابقات تنس الطاولة للطلبة والطالبات، والتى يتنافس خلالها الطلاب، وسط إجراءات احترازية على مستوى جميع كليات الجامعة العشرين، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنظمها إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، خلال شهر ديسمبر الجاري.

ووجه الدكتور مصطفى عبد النبى على ضرورة تلقى طلاب الجامعة المشاركين فى فعاليات المسابقات الرياضية للقاح فيروس كورونا باعتباره شرط أساسى للمشاركة؛ للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وسير المسابقات بصورة آمنة، مؤكداً على حرص الجامعة توسيع قاعدة المشاركة بالأنشطة الطلابية وتنمية المواهب الرياضية لدى الطلاب، وعلى انتقاء أفضل العناصر لمنتخبات الجامعة للمشاركة فى اللقاءات القمية.

ومن جانبه، وأوضح الدكتور "عصام فرحات" أن المنافسات شهدت إقبالاً كثيفاً من الطلبة والطالبات، فى مسابقات تنس الطاولة، على أن تستمر فعاليات دورى الجامعة للألعاب الفردية خلال الفصل الدراسى الأول بمسابقات رفع الأثقال والكاراتيه طلبة وطالبات، ويستكمل دورى الجامعة بالفصل الدراسى الثانى فى الألعاب الجماعية.

وأعلن وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب أن نتائج بطولة تنس الطاولة طلبة أسفرت عن فوز كلية السياحة والفنادق على المركز الأول ومثلها الطالب باهى غالى داود، وحصول كلية الهندسة على المركز الثانى ومثلها الطالب مازن محمود محمد، وكلية الطب على المركز الثالث، ومثلها الطالب أرسانى عفت زكي، بينما فازت الطالبة ميار ممدوح سعيد بكلية الآداب على المركز الأول بمسابقات تنس الطاولة طالبات، ومريم كميل محروس بالمركز الثانى بكلية طب الأسنان، والطالبة مرجرت محروس لبيب على المركز الثالث بكلية التربية.

قام بالإشراف على البطولة وليد عبد القوي، الدكتور أحمد بسيونى مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد رشاد، وهناء فاروق أخصائى النشاط.