اليوم السابع: حياة كريمة.. وعود الرئيس السيسى تتحقق على أرض الواقع

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ملف خاص عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعنوان "حياة كريمة.. وعود الرئيس السيسى تتحقق على أرض الواقع"، وكيف كشفت وزارة الداخلية فضيحة الفيديوهات المسربة للهارب الإخوانى عبدالله الشريف، وإطلاق مصر المرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة.

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