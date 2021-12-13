النيابة تتخذ عدة قرارات لحل لغز حريق ورش ملابس البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق الذى نشب داخل ورشة ملابس فى البدرشين؛ للوقوف على ظروف وملابسات وأسباب الحادث، كما طلبت جهات التحقيق تقرير بحجم الخسائر.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بورشة ملابس في البدرشين، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الورشة، وعدد من العاملين بها، ولم يشتبهوا في نشوب الحريق جنائيا.

وعاين رجال المباحث الورشة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتبين أن النيران تسبب في حدوث خسائر بكمية من الأقمشة دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بورشة ملابس في البدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.